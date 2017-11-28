Сбой в работе светофоров собрал пробку на важном перекрёстке левобережья

Утром 28 ноября на пересечении улиц Ватутина и Блюхера в Ленинском районе Новосибирска собралась пробка — перекрёсток стало сложнее проехать из-за сбоя в работе светофоров.







Как пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ), светофоры на этом перекрёстке перешли в режим жёлтого мигающего сигнала.





«Заявка принята, механик поедет разбираться, почему светофор не работает. Приедет, посмотрит, что с ним – может, аппаратура вышла из строя», - сообщили в СМЭУ.







По данным сервиса Яндекс.Пробки, на перекрёстке уже скопился затор. Скорость автомобильной очереди по Ватутина упала до 7-10 км/ч.











В целом уровень утренних пробок на дорогах Новосибирска к 8:25 оценивался на 7 баллов.

