Бросили пить: Новосибирскую область признали самым трезвым регионом Сибири

Новосибирская область обогнала соседние регионы по уровню трезвости 
Новосибирская область обогнала соседние регионы по уровню трезвости 

Аналитики составили очередной рейтинг трезвости регионов России: Новосибирская область оказалась малопьющей.


«Самыми "трезвыми" регионами вновь признаны Чечня, Ингушетия и Дагестан. Среди наиболее пьющих оказались Бурятия, Ненецкий автономный округ и Магаданская область», - сообщили авторы исследования.


Рейтинг подготовили участники федерального проекта «Трезвая Россия» и Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК). Чтобы оценить трезвость каждого региона, авторы проанализировали открытые данные и ведомственную статистику.


Как пояснили в «Трезвой России», аналитики учли продажу алкоголя в регионах, количество смертей от отравления алкоголем, число людей, которые состоят на учете с алкоголизмом и алкогольными психозами. Также составители рейтинга обратили внимание на количество преступлений, в которых оказались замешаны пьяные люди, и на масштабы незаконного производства и оборота алкоголя. Кроме того, аналитики сравнили ежедневное время запрета продажи алкоголя в разных регионах.


В итоге Новосибирская область разместилась в первой половине рейтинга трезвости — на 22-м месте. Таким образом, регион улучшил свои показатели, поднявшись на 17 позиций по сравнению с прошлым годом. Более того, на этот раз Новосибирская область оказалась самым трезвым регионом Сибирского федерального округа — в прошлогоднем рейтинге лидировала Омская область


Между тем вчера ГИБДД отчиталась о том, что с начала 2017 года автоинспекторы задержали в Новосибирске 4700 пьяных водителей. По их вине произошло 90 аварий, в которых погибли 14 человек и пострадали ещё 124.  

Прочтений: 1144
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (16)16
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено