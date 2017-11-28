Бросили пить: Новосибирскую область признали самым трезвым регионом Сибири

Новосибирская область обогнала соседние регионы по уровню трезвости

Аналитики составили очередной рейтинг трезвости регионов России: Новосибирская область оказалась малопьющей.







«Самыми "трезвыми" регионами вновь признаны Чечня, Ингушетия и Дагестан. Среди наиболее пьющих оказались Бурятия, Ненецкий автономный округ и Магаданская область», - сообщили авторы исследования.





Рейтинг подготовили участники федерального проекта «Трезвая Россия» и Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК). Чтобы оценить трезвость каждого региона, авторы проанализировали открытые данные и ведомственную статистику.





Как пояснили в «Трезвой России», аналитики учли продажу алкоголя в регионах, количество смертей от отравления алкоголем, число людей, которые состоят на учете с алкоголизмом и алкогольными психозами. Также составители рейтинга обратили внимание на количество преступлений, в которых оказались замешаны пьяные люди, и на масштабы незаконного производства и оборота алкоголя. Кроме того, аналитики сравнили ежедневное время запрета продажи алкоголя в разных регионах.





В итоге Новосибирская область разместилась в первой половине рейтинга трезвости — на 22-м месте. Таким образом, регион улучшил свои показатели, поднявшись на 17 позиций по сравнению с прошлым годом. Более того, на этот раз Новосибирская область оказалась самым трезвым регионом Сибирского федерального округа — в прошлогоднем рейтинге лидировала Омская область.





Между тем вчера ГИБДД отчиталась о том, что с начала 2017 года автоинспекторы задержали в Новосибирске 4700 пьяных водителей. По их вине произошло 90 аварий, в которых погибли 14 человек и пострадали ещё 124.