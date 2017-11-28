Nissan прекратил продажи ещё двух моделей

Дилеры Nissan в России окончательно прекратили прием заказов на модели Sentra и Pathfinder, сообщает пресс-служба производителя. Седан Sentra и крупный кроссовер Pathfinder начали собирать на заводах в Ижевске и Санкт-Петербурге в 2014 году, однако спрос на модели оказался небольшим. 


«Компания сейчас фокусируется на локализованном выпуске в Санкт-Петербурге кроссоверов Qashqai, X-Trail и Murano», — отметили в российском офисе Nissan.


В 2016 году компания продала только 1468 штук Sentra и 1505 штук Pathfinder. Для сравнения, общие объемы продаж Nissan за год составили 70 464 штук.


Напомним, ранее бренд отказался от продаж флагманского внедорожника Patrol и седана бизнес-класса Teana, которые проиграли конкурентную борьбу в частности автомобилям Toyota.


Pathfinder
Pathfinder


Sentra
Sentra



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