Nissan прекратил продажи ещё двух моделей

Дилеры Nissan в России окончательно прекратили прием заказов на модели Sentra и Pathfinder, сообщает пресс-служба производителя. Седан Sentra и крупный кроссовер Pathfinder начали собирать на заводах в Ижевске и Санкт-Петербурге в 2014 году, однако спрос на модели оказался небольшим.





«Компания сейчас фокусируется на локализованном выпуске в Санкт-Петербурге кроссоверов Qashqai, X-Trail и Murano», — отметили в российском офисе Nissan.







В 2016 году компания продала только 1468 штук Sentra и 1505 штук Pathfinder. Для сравнения, общие объемы продаж Nissan за год составили 70 464 штук.







Напомним, ранее бренд отказался от продаж флагманского внедорожника Patrol и седана бизнес-класса Teana, которые проиграли конкурентную борьбу в частности автомобилям Toyota.





Pathfinder





Sentra







