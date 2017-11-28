Новосибирск попал в топ-10 мегаполисов с высоким качеством жизни

В исследовании приняли участие жители 38 городов России

Финансовый университет при Правительстве РФ опубликовал исследование, в котором изучил мнения жителей больших городов о качестве жизни, — Новосибирск стал одним из лидеров.







В рейтинге Новосибирск занял 7-е место из 38 возможных, набрав 75 баллов. Такое же количество баллов набрали жители Москвы, Красноярска и Кемерово.





Исходя из данных исследования, по качеству жизни новосибирцы уступают жителям Уфы, Краснодара, Санкт-Петербурга, Казани, Грозного и Тюмени.





«Отдельно необходимо остановиться на городах Сибири и Дальнего Востока, где поддержание высокого качества жизни населения требует намного больших усилий, нежели в Центральной России. Среди сибирских городов лидером по качеству жизни является Новосибирск, на Дальнем Востоке — Хабаровск. Характерно, что в обоих городах доля жителей, готовых уехать на новое место в поисках лучших условий, сравнительно невелика. Это ещё раз свидетельствует о высоком качестве жизни в этих городах и о больших усилиях, приложенных для его поддержания», — говорится в исследовании.





Для оценки качества жизни аналитики предложили жителям городов оценить следующие темы: качество медицинского обслуживания, дороги, культуру и образование, ЖКХ, работу городских властей и миграционные настроения.





«Каждая из приведённых выше тем в ходе социологических исследований была раскрыта при помощи ряда вопросов, на основании ответов на которые для каждого города рассчитан ряд индексов по шкале от 0 до 100», — сообщают аналитики.





11 ноября стало известно, что Новосибирск обогнал Москву в рейтинге культурных городов России, заняв 4-е место из 39 возможных.





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