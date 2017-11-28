Налоговая собрала с новосибирцев почти 150 млрд рублей

Часть собранных денег уйдёт в федеральный бюджет

В УФНС России по Новосибирской области отчитались о налоговых сборах с января по ноябрь 2017 года. За это время с жителей Новосибирска было собрано 147 233 млн рублей.







«Поступление страховых взносов на обязательное социальное страхование составило 105 337 млн рублей, в том числе взносов на пенсионное страхование — 78 188 млн рублей, на социальное страхование — 9 066 млн рублей, на медицинское страхование — 18 083 млн рублей», — сообщается на сайте УФНС России по Новосибирской области.





По информации ведомства, за ноябрь 2017 года с жителей Новосибирска было собрано 5 471 млн рублей.





«В том числе из федерального бюджета возвращено 210 млн рублей, в консолидированный бюджет Новосибирской области поступило 5 681 млн рублей», — сообщается на сайте ведомства.





19 октября стало известно, что из-за технической ошибки новосибирцам дважды начислили транспортный налог. Решить проблемы с неправильным начислением налога обещали в индивидуальном порядке в каждом конкретном случае.







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