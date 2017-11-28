Хоккей с мячом: «Сибсельмаш-2» обыграл красноярский «Енисей-2»


Матч проходил в Новосибирске
Матч проходил в Новосибирске

В рамках Всероссийских соревнований среди команд Высшей лиги по хоккею с мячом ХК «Сибсельмаш-2» встретился на домашнем льду с «Енисеем-2» (Красноярск). Матч завершился победой новосибирцев.


Счёт встречи составил 3:2 в пользу «Сибсельмаша».


«Первый тайм прошёл преимущественно в спокойном русле, новосибирцы и красноярцы вели игру в основном в середине поля, если и помышляя об атаках, то достаточно редко. Первыми отличились хозяева льда. Можно сказать, что счёт на табло после первого тайма действительно отражал ничейный ход поединка», — сообщается на официальном сайте ХК «Сибсельмаш».


Победу сибирякам принесли два пенальти, которые реализовали Николай Митусов и Леонид Ивачёв.


«Трудная победа "Сибсельмаша" в абсолютно равной игре», — сообщается на сайте новосибирской команды.


Напомним, в начале ноября юные воспитанники клуба выиграли Кубок мира — 2017


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