Видео: новосибирцы прокатились на коньках по замёрзшему Обскому морю

Перед катанием новосибирцы проверили толщину льда

27 ноября семейная пара из Новосибирска решила покататься на коньках — вместо специального катка молодые люди прокатились по замёрзшему Обскому водохранилищу.







«Изначально мы с женой приехали на каток в Бердске, но оказалось, что он ещё не залит. Пошли гулять к заливу. Посмотрели, вроде лёд нормальный, снега нет. Было страшновато, но уверенности придавало то, что посреди залива сидели рыбаки. Мы для начала прошлись по льду пешком, оценили толщину льда. Только после этого решили попробовать прокатиться на коньках», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ новосибирец Сергей.





По словам молодого человека, он не думал о том, что что-то может пойти по плохому сценарию.





«Рыбаки сидели спокойно, лёд мы проверили. Мы там почти час провели. Покатались бы подольше, но замёрзли быстро. Несмотря на то что лёд естественный, а не залитый специально, всё было хорошо, ноги не подвернули. Отлично провели время. Надеюсь, что как-нибудь повторим», — резюмировал Сергей.







Кататься по неровному льду было нетрудно





Вечером 24 ноября корреспондент сайта НГС увидела, что в Центральном парке начали делать каток — на площадку перед сценой никого не пускают, там дежурит охранник.







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