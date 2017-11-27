Голубоглазый подросток оставил записку и ушёл из дома

Максим Логинов ушёл из дома в Колывани накануне
Максим Логинов ушёл из дома в Колывани накануне


Под Новосибирском пропал 15-летний Максим Логинов — он ушёл из дома в Колывани на выходных.


«Максим Логинов ушёл из дома в рабочем посёлке Колывань, вчера в 9 утра. Написал записку, что он уходит», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин.


Сегодня вечером волонтёры хотели сделать массовый выезд на поиски Максима в Колывань. Но сейчас, по информации волонтёров, он находится далеко от Колывани, поэтому сбор остановили.


Рост пропавшего 174 см, у него худощавое телосложение, русые волосы и голубые глаза.


«Был одет: куртка тёмно-синяя с капюшоном, брюки тёмно-синие, серая шапка с надписью, чёрные кроссовки с белыми полосками. С собой: сумка-рюкзак», — говорится в ориентировке волонтёров.


На выходных волонтёры занимались розысками другого подростка — школьника из Новосибирска, который не вернулся домой после уроков и пропал. Его обнаружили вечером в субботу.

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