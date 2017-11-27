На Первомайке сгорели два частных дома: несколько кварталов остались без света

По словам местных жителей, во время пожара сгорели два дома





Вечером 27 ноября в частном секторе Первомайского района случился пожар — сгорели два дома, жители в районе остановки «Переулок Дементьева» остались без света и холодной воды.





Пожар начался примерно в 18:20.





«Там два дома сгорело. Мужчина уснул с сигаретой в постели», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ местная жительница в переписке в соцсети.





По словам жительницы, сейчас весь жилой массив, где находятся частные дома рядом с местом пожара, остался без света, потому что обгорели провода. Также отключили холодную воду. Жительница предположила, что могла сгореть также труба.





На момент публикации официального комментария от МЧС получить не удалось.





В домах рядом с пожаром отключили свет и холодную воду





Утром НГС рассказывал о пожаре в Октябрьском районе — на улице Бориса Богаткова загорелась станция техобслуживания.