На Первомайке сгорели два частных дома: несколько кварталов остались без света
Вечером 27 ноября в частном секторе Первомайского района случился пожар — сгорели два дома, жители в районе остановки «Переулок Дементьева» остались без света и холодной воды.
Пожар начался примерно в 18:20.
«Там два дома сгорело. Мужчина уснул с сигаретой в постели», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ местная жительница в переписке в соцсети.
По словам жительницы, сейчас весь жилой массив, где находятся частные дома рядом с местом пожара, остался без света, потому что обгорели провода. Также отключили холодную воду. Жительница предположила, что могла сгореть также труба.
На момент публикации официального комментария от МЧС получить не удалось.
Утром НГС рассказывал о пожаре в Октябрьском районе — на улице Бориса Богаткова загорелась станция техобслуживания.
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Елена Громкова
Фото очевидца