На Первомайке сгорели два частных дома: несколько кварталов остались без света

По словам местных жителей, во время пожара сгорели два дома
По словам местных жителей, во время пожара сгорели два дома


Вечером 27 ноября в частном секторе Первомайского района случился пожар — сгорели два дома, жители в районе остановки «Переулок Дементьева» остались без света и холодной воды.


Пожар начался примерно в 18:20.


«Там два дома сгорело. Мужчина уснул с сигаретой в постели», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ местная жительница в переписке в соцсети.


По словам жительницы, сейчас весь жилой массив, где находятся частные дома рядом с местом пожара, остался без света, потому что обгорели провода. Также отключили холодную воду. Жительница предположила, что могла сгореть также труба.


На момент публикации официального комментария от МЧС получить не удалось.


В домах рядом с пожаром отключили свет и холодную воду
В домах рядом с пожаром отключили свет и холодную воду


Утром НГС рассказывал о пожаре в Октябрьском районе — на улице Бориса Богаткова загорелась станция техобслуживания.

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