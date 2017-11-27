Путин дал миллионы на ремонт новосибирских больниц и бассейна «Нептун»

Президент выделил 55 млн на ремонт бассейна «Нептун»
Президент выделил 55 млн на ремонт бассейна «Нептун»

Владимир Путин выделил из резервного фонда 50 млн рублей новосибирским больницам, школам и бассейну «Нептун».


Распоряжение президента Российской Федерации о выделении денег из резервного фонда опубликовано на сайте президента 27 ноября.


Всего для учреждений Новосибирской области президент выделил чуть больше 50 млн рублей. Деньги на приобретение медицинского оборудования получат городская больница № 11 и городская поликлиника № 16, им выделили 14 и 8 млн рублей соответственно.


Также деньги получат две школы в Искитимском районе: школа в селе Лебедёвка на почти 5,2 млн рублей отремонтирует крышу здания и перекрытия, а школе в посёлке Степной выделили 3,8 млн рублей на капитальный ремонт.


Также деньги дадут Венгеровскому центру культуры — 12,9 млн рублей на капремонт здания, Центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Рассвет» — 1,4 млн рублей на капремонт помещений изолятора и медицинское оборудование. Также областной Центр водных видов спорта, который находится в бассейне «Нептун» на улице Богдана Хмельницкого, 25, получит 5,5 млн рублей на капремонт здания и покупку оборудования.


Недавно 53 новосибирские общественные организации и благотворительные фонды получили гранты от Владимира Путина. Больше всего — 9 млн рублей — получила «Межрегиональная ассоциация чтения» на Чемпионат России по чтению вслух среди старшеклассников.

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