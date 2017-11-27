Водитель высадил из автобуса школьника и студента, которые не смогли заплатить за проезд картами

Школьник и студент сели в автобус, который не обслуживал их проездные карты





В Новосибирске водитель автобуса № 227 высадил на полпути двух братьев, первокурсника и третьеклассника, которые не смогли оплатить проезд.





Инцидент случился днём в субботу, 25 ноября, братья сели в автобус на остановке «Бульвар» на Затулинке.







«Сев в автобус, они предъявили карты-проездные — карту школьника и карту студента. Но оказалось, что маршрут не обслуживает эти карты, но никакой информации не было об этом. Старший деньги дома забыл. Они кондуктору сказали, что такая ситуация. Причём 227-й маршрут обслуживается разными компаниями — у кого есть [терминал для этих карт], у кого нет. Кондуктор сказала: "Ладно, езжайте"», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ отец детей Алексей Лупинович.







После этого кондуктор рассказала водителю про пассажиров, которые не могут оплатить проезд.





«На это водитель сказал в грубой форме: "Или оплачивайте, или убирайтесь"», — сообщил Лупинович.







Братья ехали на тренировку по хоккею, при себе у них были большие сумки. После того как их высадили на остановке «Весенняя», им нужно было пройти ещё две остановки. Они позвонили отцу — он вызвал такси, приехал за ними и отвёз на тренировку.







После случившегося Алексей Лупинович пожаловался перевозчику.







В «Обской транспортной компании», которая обслуживает этот маршрут, рассказали, что жалоба на ситуацию поступила к ним сегодня после 16:00. Разобраться в ситуации руководство компании планирует завтра с утра.







Прошлой зимой в Новосибирске похожие ситуации повторялись неоднократно — одна из них сильно возмутила мэра Новосибирска Анатолия Локтя. После того как девочку со сломанной картой высадили на 30-градусный мороз, он заявил, что мэрия будет жёстко реагировать на подобные случаи.