В Новосибирске появилась необычная вакансия для любителей собак

Претендент на эту вакансию должен очень любить собак

В Новосибирске открылась необычная вакансия: владельцы будущего пёсокафе на улице Советской разместили объявление о том, что ищут друга собаки.







Вакансия от благотворительного кафе-книжного Dog House появилась сегодня, 27 ноября, на сайте Зарплата.ру.





Как сообщается в объявлении, представителю необычной профессии придётся «составлять компанию хвостикам на прогулке», а после этого — мыть им лапы. Тому, кто согласится поработать другом собаки, владельцы заведения обещают бесплатное посещение пёсокафе, а также зарплату в виде «дружелюбного виляния хвостов благодарных собак».







«К соискателям есть всего два требования: любить собак и очень сильно любить собак. Правда, приступить к обязанностям любителям собачек придётся лишь в январе 2018 года: в настоящее время пёсокафе активно готовится к открытию», — пояснили в пресс-службе сайта Зарплата.ру.







Как рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ одна из хозяев будущего пёсокафе, волонтёр благотворительного фонда помощи животным «Варежка» Анна Бояркина, Dog House откроется в одном из зданий на улице Советской в центре Новосибирска. В каком именно, авторы проекта пока не раскрывают. Заведение будет работать в формате антикафе: первый час посещения обойдётся гостям в 200 рублей, потом нужно будет платить по 2 рубля в минуту. В пёсокафе можно будет, например, выпить чаю или кофе с печеньками, купить книги и пообщаться с собаками, у которых пока нет хозяев.







«Это благотворительный кафе-книжный, где будут жить шесть-семь маленьких собак с целью их пристройства. Это наподобие котокафе, которое уже есть в Новосибирске, только с собаками», — пояснила Бояркина.







По её словам, организаторы тщательно отбирают животных, которым предстоит общаться с гостями: это должны быть стерилизованные, привитые, дружелюбные собаки размером с таксу. С каждым из псов работают кинологи.







Как пояснила Анна Бояркина, деньги, собранные за вход, пойдут на содержание пёсокафе: аренду помещения, корм для животных, зарплату администраторов. Кроме того, в заведении будет стоять ящик для сбора денег в пользу фонда «Варежка». На содержание подопечных этого фонда владельцы Dog House направят и деньги от продажи книг.