В новосибирскую гимназию перестали пускать взрослых после драки родителя и школьника
Администрация новосибирской гимназии
На информационном стенде в гимназии
Приказ приняли после того, как 16 ноября «родитель одного из учеников начальной школы, сопровождая своего ребёнка, агрессивно отреагировал на замечание ученика 7 "В" класса и нанёс ему удар кулаком в область печени в тамбуре гимназии» — этот случай описан в документе.
Теперь учителя первых классов будут забирать детей на первые уроки из холла первого этажа, а учащиеся дежурного класса должны будут помогать первоклассникам и провожать их до гардероба.
Получить комментарий руководства школы корреспонденту НГС.НОВОСТИ не удалось — в приёмной директора гимназии
«При острой необходимости разрешить проход родителей для встречи с учителями по предварительному согласованию времени и записи в журнале посещений на охране», — говорится в приказе.
Один из последних громких школьных конфликтов случился в лицее
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Ксения Евдокимова
Фото читателя НГС