В новосибирскую гимназию перестали пускать взрослых после драки родителя и школьника

Администрация новосибирской гимназии № 4 запретила родителям заходить в школу после драки семиклассника и отца ученика начальных классов.







На информационном стенде в гимназии № 4 , а также на сайте школы появился приказ директора «о безопасном образовательном пространстве». В нём сказано, что с 27 ноября родителям и законным представителям школьников запрещено проходить дальше турникетов холла первого этажа.







Приказ приняли после того, как 16 ноября «родитель одного из учеников начальной школы, сопровождая своего ребёнка, агрессивно отреагировал на замечание ученика 7 "В" класса и нанёс ему удар кулаком в область печени в тамбуре гимназии» — этот случай описан в документе.







Теперь учителя первых классов будут забирать детей на первые уроки из холла первого этажа, а учащиеся дежурного класса должны будут помогать первоклассникам и провожать их до гардероба.







Получить комментарий руководства школы корреспонденту НГС.НОВОСТИ не удалось — в приёмной директора гимназии № 4 Валерия Маргуна сообщили, что его нет на месте.





Приказ директора поместили на стенд с информацией в школе





«При острой необходимости разрешить проход родителей для встречи с учителями по предварительному согласованию времени и записи в журнале посещений на охране», — говорится в приказе.





