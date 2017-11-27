Новосибирская предпринимательница победила на конкурсе красоты для мам со всей России

В центре — победительница конкурса «Миссис Топ Мира. Россия-2017» Екатерина Дикарева (Новосибирск), в синем платье — Наталья Иваненкова (Северск), в красном — Екатерина Повар (Томск)

Вчера вечером 37-летняя мама из Новосибирска Екатерина Дикарева победила на конкурсе «Миссис Топ Мира. Россия-2017», который проходил в Москве.





«Это конкурс для женщин с детьми. <…> Екатерина — владелица компании по поставкам кондиционеров. Замужем, воспитывает дочь восьми лет. Потом она летит в Колумбию на мировой конкурс представлять Россию. Пока ещё не знаем, когда — не сказали», — рассказала НГС.НОВОСТИ директор модельного агентства Filippova Models и представитель Дикаревой Мария Филиппова.





По словам Марии Филипповой, молодые мамы на конкурсе рассказывали о себе, демонстрировали национальные русские костюмы, выходили в вечерних платьях и дарили подарки жюри, председателем которого был известный шоумен и певец Сергей Зверев. Екатерина Дикарева подарила шкатулку с новосибирским оперным театром.







Ленты призёров получили и две другие сибирячки — 27-летняя Екатерина Повар из Томска и 35-летняя Наталья Иваненкова из Северска. Главный приз, по словам Филипповой, — корона ручной работы и поездка на конкурс в Колумбию.







«В следующем году мы планируем провести этот конкурс в Новосибирске — сибирский региональный этап. И тройка наша потом полетит в Москву», — добавила Мария Филиппова.







В сентябре этого года на ещё одном конкурсе среди мам «Миссис Вселенная», который проходил в южноафриканском городе Дурбан, победу в одной из номинаций одержала 30-летняя стилист из Новосибирска Ольга Быкова. Молодая мама двоих детей получила ленту «Лучший стиль Вселенной».