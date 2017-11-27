На «Родниках» начали массово сносить гаражи
В новосибирском микрорайоне «Родники» начали массово сносить гаражи — на их месте построят два многоквартирных дома.
Фотографию, на которой видно строительную технику, демонтирующую гаражи, днём 27 ноября сделал корреспондент НГС.НОВОСТИ.
Ранее депутат Игорь Атякшев, представляющий в горсовете Новосибирска эту часть Калининского района, пояснял, что на этом месте будут построены жилые дома.
Планы по застройке квартала в границах улиц Тюленина и Мясниковой многоквартирными жилыми домами корреспонденту НГС.НОВОСТИ также подтверждали в мэрии Новосибирска.
Два многоквартирных дома будет строить компания «Энергомонтаж», которая уже долгое время возводит жильё в этом микрорайоне. Кроме жилых домов «Энергомонтаж» построил в Калининском районе школу, поликлинику, детсады, центр фехтования и крытый ледовый каток.
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Ольга Власова
Фото Дмитрия Косенко