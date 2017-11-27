На «Родниках» начали массово сносить гаражи

После сноса гаражей освободится участок площадью 2,4 гектара
После сноса гаражей освободится участок площадью 2,4 гектара

В новосибирском микрорайоне «Родники» начали массово сносить гаражи — на их месте построят два многоквартирных дома.


Фотографию, на которой видно строительную технику, демонтирующую гаражи, днём 27 ноября сделал корреспондент НГС.НОВОСТИ.


Ранее депутат Игорь Атякшев, представляющий в горсовете Новосибирска эту часть Калининского района, пояснял, что на этом месте будут построены жилые дома.


Планы по застройке квартала в границах улиц Тюленина и Мясниковой многоквартирными жилыми домами корреспонденту НГС.НОВОСТИ также подтверждали в мэрии Новосибирска.


Два многоквартирных дома будет строить компания «Энергомонтаж», которая уже долгое время возводит жильё в этом микрорайоне. Кроме жилых домов «Энергомонтаж» построил в Калининском районе школу, поликлинику, детсады, центр фехтования и крытый ледовый каток.

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