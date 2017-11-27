На «Родниках» начали массово сносить гаражи

После сноса гаражей освободится участок площадью 2,4 гектара

В новосибирском микрорайоне «Родники» начали массово сносить гаражи — на их месте построят два многоквартирных дома.





Фотографию, на которой видно строительную технику, демонтирующую гаражи, днём 27 ноября сделал корреспондент НГС.НОВОСТИ.





Ранее депутат Игорь Атякшев, представляющий в горсовете Новосибирска эту часть Калининского района, пояснял, что на этом месте будут построены жилые дома.





Планы по застройке квартала в границах улиц Тюленина и Мясниковой многоквартирными жилыми домами корреспонденту НГС.НОВОСТИ также подтверждали в мэрии Новосибирска.





Два многоквартирных дома будет строить компания «Энергомонтаж», которая уже долгое время возводит жильё в этом микрорайоне. Кроме жилых домов «Энергомонтаж» построил в Калининском районе школу, поликлинику, детсады, центр фехтования и крытый ледовый каток.