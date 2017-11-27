Взлом банкомата на проспекте Карла Маркса обернулся для двух иностранцев тремя годами колонии

В облсуде осуждённые утверждали, что начали разбивать банкомат, так как он не выдал им деньги с карточки
В облсуде осуждённые утверждали, что начали разбивать банкомат, так как он не выдал им деньги с карточки

В Новосибирске вступил в силу приговор двум иностранцам, которые попытались разломать банкомат и платёжный терминал БИНБАНКа с помощью металлических труб.


Преступление произошло в ночь на 18 февраля 2016 года в доме № 15 на проспекте Карла Маркса в Ленинском районе, рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Мария Полуэктова.


По данным справочника 2ГИС, в этом здании работает офис БИНБАНКа.


Как установил суд, ночью двое мужчин зашли в зону круглосуточного обслуживания клиентов, открыв дверь при помощи карты другого банка. Сначала они просто выпивали в тёплом помещении, а потом решили вскрыть банкомат и платёжный терминал.


«Пошли на близлежащую стройку, приискали там металлические трубы и [с помощью них] начали пытаться взломать устройства с целью изъятия денежных средств», — рассказала гособвинитель.


Как следует из показаний работника БИНБАНКа, которые приводятся в апелляционном определении Новосибирского облсуда, в банкомате было почти 3,3 млн рублей, а в терминале — около 439 тысяч.


Разломать терминалы полностью, чтобы вытащить деньги, у мужчин не получилось. Тогда взломщики просто решили сбежать. Но уже на следующие сутки их задержала полиция — опознать преступников помогли записи с камер видеонаблюдения, пояснила гособвинитель.


«С момента задержания к ним была применена мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнила Мария Полуэктова.


Как оказалось, оба взломщика — граждане иностранного государства, уроженцы Киргизии. Чтобы дать показания следствию и суду, им пришлось воспользоваться услугами переводчика.


В июле 2017 года Ленинский районный суд Новосибирска признал мужчин виновными по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) и приговорил каждого из них к трём годам колонии общего режима. В срок отбытия наказания иностранцам зачтётся то время, которое они провели под стражей, следует из материалов суда.


Осуждённые не согласились с этим приговором и попытались его обжаловать. Но 10 ноября Новосибирский областной суд оставил приговор первой инстанции без изменения.


«У них в общем-то позиция нестабильная: они то признают вину, то не признают. Но сейчас [в областном суде] они придерживались такой позиции, что они якобы пришли к банкомату и попытались снять денежные средства с карты, принадлежащей иному банку, но вводили неправильный ПИН-код, и банкомат, соответственно, не выдал им деньги. В связи с тем, что они находились в состоянии опьянения, они разозлились на технику и решили, по их словам, причинить вред имуществу БИНБАНКа и поломать эти дорогостоящие устройства. Осуждённые указали, что их действия неправильно квалифицированы как покушение на кражу в особо крупном размере и их следует квалифицировать как уничтожение чужого имущества, то есть по ст. 167 УК РФ», — рассказала Мария Полуэктова.


По её словам, при рассмотрении апелляционных жалоб Новосибирский областной суд отверг эти доводы, так как позиция осуждённых оказалась «непоследовательной и нестабильной». 


«Кроме того, потерпевший пояснил, что, исходя из анализа видеозаписи, исходя из характера повреждений на устройствах, в которых хранились денежные средства, можно утверждать, что целью при их повреждении было именно получение доступа к деньгам. То есть это имущество не случайно били и повреждали, а целенаправленно – чтобы взломать. Поэтому суд не согласился с позицией осуждённых и расценил её как защитную с целью смягчить уголовную ответственность», — добавила Мария Полуэктова.


В начале года в Новосибирской области вступил в силу приговор ещё двум мужчинам, которые устроили взрыв банкомата в селе Прокудское.

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