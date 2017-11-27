Пропавший под Новосибирском мужчина найден в больнице после аварии

Мужчину нашли в больнице после четырёх дней поисков

Сегодня, 27 ноября, в Новосибирске найден 51-летний Олег Федоренков, который исчез 23 ноября.





Мужчину нашли в одной из больниц города, он жив.





«Известно, что он попал в ДТП — эта информация сейчас подтвердилась. Но единственное, что мы знаем, что ДТП было в четверг. По состоянию [Федоренкова] сейчас информация уточняется», — рассказали НГС.НОВОСТИ в поисково-спасательном отряде «Маяк».





Олега Федоренкова в последний раз видели 23 ноября в садовом обществе «Мичуринец» в районе станции Мочище, где у него находится дом.