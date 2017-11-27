«Если у меня это заиграет дома, я переключу»: на ТВ раскритиковали рокеров из Новосибирска

Рокеры из Новосибирска спели про женскую красоту и попали в культовую передачу

Клип новосибирской рок-группы «Буерак» на песню «Твоя фигура» обсудили в шоу «12 злобных зрителей», которое выходит на телеканале MTV Россия. Эфир прошёл в прошлую пятницу, о чём участники «Буерака» рассказали поклонникам в своей группе «ВКонтакте».





Напомним, «12 злобных зрителей» — это развлекательное шоу, которое впервые вышло на российском MTV в 1999 году. Передача несколько раз закрывалась, но в апреле 2017 года проект вновь ожил — уже на новом MTV, который в 2013 году стал платным. Согласно концепции, 12 участников ток-шоу должны в течение передачи обсудить несколько видеоклипов и определить, какой из них «отправляется в отстой», а какой достоин ротации на MTV. Обновлённые «12 злобных зрителей» ведёт руководитель канала MTV Россия Яна Чурикова, которая вела это же шоу в 1999–2001 годах.





Эфир передачи «12 злобных зрителей», в котором обсудили новосибирских рокеров. Клип «Буерака» начинают анализировать на 18:17





Приглашённые зрители оценили клип неоднозначно. «Это было нединамично, текст я не запомнил», — сказал радиоведущий Алексей Бахтин. «Да простите меня все, если у меня это заиграет дома, я переключу на новости», — отметил победитель конкурса MTV Илья Мусихин.





Однако положительных отзывов оказалось больше. Автор журнала Rolling Stone Наталья Шиняева сказала, что





«Буерак» — это «тот Joy Division, который мы заслужили»: «Из всего зла, которое мы видели сегодня, лучший — это "Буерак". Я считаю, что надо дать дорогу молодым отечественным Joy Division. И даже усики оставить, должна быть такая заноза, которая будет на протяжении всего клипа раздражать».





Сама Яна Чурикова назвала музыку новосибирцев «ботан-Академгородок стайлом», сравнила их творчество с ранними песнями Петра Мамонова и группой «Поп-механика» Сергея Курёхина, а также призналась, что сама слушала бы их в плеере. Восемь зрителей проголосовали за «Буерак», двое — против, ещё двое воздержались.





Однако в ротацию новосибирским рокерам попасть не удалось. В итоговом голосовании зрители предпочли другого артиста. С «Буераком» в этом выпуске соревновались ещё четыре исполнителя — Elvira T с клипом на песню «Мутный», певец Костя Битеев и его «Восемь разбитых сердец», звезда интернета Sabi Miss с песней «Шлёпать» и ростовский рэпер May Wave$ с треком «Rock Star». Последний стал лидером итогового голосования и попал в ротацию канала, «в отстой» зрители отправили господина Битеева.





Песня «Твоя фигура» вышла в последнем альбоме «Буерака» «Скромные апартаменты» в сентябре этого года. Клип идёт три минуты — в самом начале дуэт молча едет в автомобиле мимо автобусной остановки «Речной вокзал», затем музыканты оказываются в минималистичном помещении, залитом фиолетовым неоновым светом, где их поджидают две красивые девушки. После первого куплета молодые люди достают игрушечные пистолеты, угрожая друг другу и героиням, потом в комнате появляются инопланетяне. Клип заканчивается в той же машине, где гитарист многозначительно расчёсывается и смотрит в камеру.









Новосибирская постпанк-группа «Буерак» появилась в 2014 году. За вокал и бас в дуэте отвечает Артём Черепанов, на гитаре играет Александр Макеев. Модные издания не раз включали их в список самых интересных молодых исполнителей, а жюри премии Jagermeister Indie Awards 2016 признало их в прошлом году группой года наряду с «Грибами» и ГШ/Glintshake. Подробнее о себе они рассказывали корреспонденту НГС.АФИША этой осенью.