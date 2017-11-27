Белому медведю Каю — 10 лет: НГС выбрал лучшие снимки любимца новосибирцев
Белому медведю Каю из Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило исполнилось 10 лет.
Кай отмечает день рождения сегодня, 27 ноября, сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в зоопарке.
«Никаких мероприятий в честь дня рождения не проводим», — уточнили в учреждении.
Кая привезли в Новосибирск в 2008 году вместе с самкой Гердой, когда им было по семь-восемь месяцев. Герда отмечала свой день рождения неделей ранее, 20 ноября. Ей также исполнилось десять лет.
За это время пара белых медведей стала родителями двух медвежат — Шилки и Ростика. Недавно новосибирцы заподозрили, что Герда беременна третьим медвежонком.
Кай с Гердой любят получать подарки и с удовольствием с ними развлекаются. Так, в августе любимыми игрушками медведей были большие белые мячи из крепкого пластика — их им привезли из Германии.
Сегодня Кай тоже не остался без подарка — новосибирцы подарили ему конус для игры, поделилась с НГС.НОВОСТИ администратор паблика «SOS!!! Медведица Шилка просит о помощи!» в соцсети «ВКонтакте».
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Ольга Власова
Фото Анны Золотовой (1), Александра Ощепкова (2, 3), Екатерины Калиневич (4), из архива НГС (5), Ольги Бурлаковой (6)