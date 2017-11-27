Белому медведю Каю — 10 лет: НГС выбрал лучшие снимки любимца новосибирцев

Белому медведю Каю из Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило исполнилось 10 лет.


Кай живёт в Новосибирском зоопарке с 2008 года 
Кай живёт в Новосибирском зоопарке с 2008 года 


Кай отмечает день рождения сегодня, 27 ноября, сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в зоопарке. 


«Никаких мероприятий в честь дня рождения не проводим», — уточнили в учреждении.  


Кай любит плавать, а зимой ему особенно нравится ломать лёд 
Кай любит плавать, а зимой ему особенно нравится ломать лёд 


Кая привезли в Новосибирск в 2008 году вместе с самкой Гердой, когда им было по семь-восемь месяцев. Герда отмечала свой день рождения неделей ранее, 20 ноября. Ей также исполнилось десять лет.


В Новосибирск Кая привезли, когда ему не было и года 
В Новосибирск Кая привезли, когда ему не было и года 


В поведении Кая немало эпатажа
В поведении Кая немало эпатажа


За это время пара белых медведей стала родителями двух медвежат — Шилки и Ростика. Недавно новосибирцы заподозрили, что Герда беременна третьим медвежонком.


Между Каем и Гердой очень тёплые отношения
Между Каем и Гердой очень тёплые отношения


Кай с Гердой любят получать подарки и с удовольствием с ними развлекаются. Так, в августе любимыми игрушками медведей были большие белые мячи из крепкого пластика — их им привезли из Германии


Общение Кая и Герды всегда приковывает внимание посетителей зоопарка
Общение Кая и Герды всегда приковывает внимание посетителей зоопарка


Сегодня Кай тоже не остался без подарка — новосибирцы подарили ему конус для игры, поделилась с НГС.НОВОСТИ администратор паблика «SOS!!! Медведица Шилка просит о помощи!» в соцсети «ВКонтакте». 

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