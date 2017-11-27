Зато погуляем: власти перекроют часть улицы Ленина на два месяца
С 1 декабря в Новосибирске перекроют улицу Ленина от центральной площади до пересечения с Советской.
«Да, с 1 декабря перекрывают улицу. Мы её перекрываем для того чтобы сделать городок и на время праздничных мероприятий», — сообщила корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Анна Терешкова, добавив, что с ГИБДД перекрытия уже согласованы.
Власти планировали перекрыть часть улицы Ленина с 1 декабря по 29 января. «Мы блоки делаем, после этого начинается сооружение горок и ледовых городков, это самые короткие сроки, в которые мы можем уложиться. Мы хотим открыть ёлку раньше, чтобы горожане получили больше удовольствия», — рассказывала раньше Анна Терешкова.
К празднованию Нового года на главной площади города поставят ёлку, ледовый лабиринт, горки и детскую зону, а на площадке около краеведческого музея пройдёт фестиваль снежных скульптур. На отрезке улицы Ленина, который станет пешеходным, поставят торговые павильоны, декорированные празднично и в одном стиле. А главный городской каток переместится с площади Ленина в Центральный парк.
Парковочные места для водителей планировали оставить около краеведческого музея и здания Госбанка.
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Ксения Евдокимова
Фото Александра Ощепкова