Благородный новосибирец помял чужие «Жигули» на парковке и оставил деньги на ремонт

У машины помяли дверь, но зато вложили в неё деньги на ремонт

Новосибирцу помяли дверь на «Жигулях», припаркованных у дома, — виновник уехал с места, но оставил в двери разбитой машины 5 тысяч рублей.





Инцидент произошёл 25 ноября вечером в период 21:30–22:30 за домом на улице Печатников, 9. Минивэн белого цвета сдавал назад и задел ВАЗ-2107. На передней левой двери «Жигулей» образовались большие вмятины, рассказал владелец машины корреспонденту НГС.НОВОСТИ со слов очевидцев.





На следующий день вечером мужчина вышел к своей машине и увидел помятую дверь и вложенные в неё деньги — пять купюр номиналом 1000 рублей.





«Поступил [виновник] тайно, но честно. Сколько придётся отдать за ремонт двери — ещё не узнавал, нужно будет в том числе переставить все внутренние механизмы двери. Думаю, что выйдет дороже», — поделился владелец легковушки.





В ГИБДД отмечают, что в последнее время автомобилисты всё чаще оставляют места ДТП в попытке уйти от ответственности. Так, за первые восемь месяцев 2017 года госавтоинспекторы нашли больше 2,5 тысяч таких водителей. Часть из них лишилась прав, другие предпочли сохранить водительское удостоверение и отбыть административный арест на срок до 15 суток.