Оттолкнул конвоира и скрылся: сбежавший из суда подсудимый получил новый приговор

Побег из зала суда обернулся новым сроком

В Новосибирской области вынесен приговор Дмитрию Попову, который этой весной сбежал из здания Коченёвского районного суда.







Суд приговорил мужчину к одному году и пяти месяцам колонии-поселения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.







Напомним, 18 апреля около полудня 33-летний подсудимый сбежал из суда сразу после очередного заседания по делу о взломах банкоматов. Кроме беглеца на скамье подсудимых были трое его сообщников.





«Был побег троих. <...> Когда судебное заседание было окончено, и конвой начал выводить их, надевать наручники, они оттолкнули [конвоиров] и попытку к побегу предприняли», — рассказывала корреспонденту НГС.НОВОСТИ и.о. председателя Коченёвского районного суда Елена Ильченко.





По её словам, двоих подсудимых удалось задержать сразу.





Дмитрий Попов попался полиции спустя несколько дней, сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк.





Как рассказали сегодня, 27 ноября, в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, на побег Дмитрий Попов решился вместе с другим подсудимым — Виталием Георгиевым. Помочь им взялся Хусниддин Ахметжанов, с которым Попов предварительно договорился об этом по телефону. Помощник должен был купить машину, приехать на ней к зданию суда и забрать беглецов. 100 тысяч рублей на покупку машины мужчине перечислили знакомые Попова.







18 апреля после судебного заседания к выходу рванули и Попов, и Георгиев. Но только Попову удалось уехать с Ахметжановым. Георгиева на выходе из здания задержали судебные приставы.





В итоге Коченёвский районный суд признал Попова виновным в побеге из-под стражи (ч. 2 ст. 313 УК РФ), а Георгиева — в покушении на побег (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 313 УК РФ). Оба получили одинаковые сроки в колонии-поселении. Их помощник Ахметжанов отправится в колонию-поселение на год за пособничество в побеге (ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 313 УК РФ), рассказали в облпрокуратуре.





Приговор в законную силу пока не вступил.







Ранее Коченёвский районный суд вынес Попову и его сообщникам приговор по делу о взломах банкоматов.