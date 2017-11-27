На дорогах Новосибирска поймали почти полсотни пьяных водителей

С начала года произошло уже больше 90 аварий с участием нетрезвых водителей
С начала года произошло уже больше 90 аварий с участием нетрезвых водителей

В Новосибирске госавтоинспекторы за три дня поймали на дорогах почти полсотни пьяных водителей.


Акция «Нетрезвый водитель» проходила с 24 по 27 ноября. Инспекторы ГИБДД задержали 46 нетрезвых водителей, двое из них попались второй раз.


«Сотрудники подразделений ДПС ГИБДД выявляли нетрезвых водителей в местах концентрации ДТП. На некоторых улицах были организованы сплошные проверки водителей на состояние опьянения», — рассказали в отделе пропаганды городской инспекции.


Одного из нетрезвых водителей сотрудники ГИБДД задержали в ночь на 27 ноября в Калининском районе. Land Rover опрокинулся на бок после удара о Subaru Forester на пересечении улиц Объединения и Учительской. После ДТП 32-летнего водителя «Лэнд Ровера» увезли в больницу


В ГИБДД уточнили, что с начала года в Новосибирске госавтоинспекторам попались уже 4700 водителей, севших за руль пьяными.


«Произошло более 90 аварий с участием нетрезвых водителей, в которых 14 человек погибли, 124 получили различные травмы», — подвели итоги в отделе пропаганды и напомнили, что вождение в нетрезвом виде наказывается штрафом в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет.

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