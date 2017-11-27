Полиция поймала мужчину, сообщившего о бомбе в Новосибирске

Сейчас полиция проводит доследственную проверку
Сейчас полиция проводит доследственную проверку

Утром 27 ноября в единую диспетчерскую службу позвонил мужчина и сообщил, что одна из площадей Новосибирска заминирована.


Звонок поступил диспетчеру службы «112» сегодня в 5:20.


«Позвонил неизвестный и сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве на одной из площадей Новосибирска, не уточнив, на какой именно», — рассказали в пресс-службе полиции.


Полицейские проверили сообщение и установили, что звонил 35-летний житель Карасука. Мужчину задержали сотрудники уголовного розыска в доме на улице Петухова, в квартире его матери, и доставили в полицию.


«Предварительно установлено, что задержанный звонил из хулиганских побуждений, находясь в состоянии опьянения», — добавили в полиции.


Недавно полицейские возбудили уголовное дело в отношении сибиряка, который заявил о бомбе на борту вылетающего самолёта «Санкт-Петербург – Новосибирск». Мужчина опоздал на посадку, а потом заявил, что самолёт не сможет улететь без него, и сообщил о минировании воздушного судна. А утром в понедельник из-за подозрительных предметов эвакуировали пассажиров двух поездов на вокзале Новосибирск-Главный.

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