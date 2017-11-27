Новосибирец победил каратиста из Саудовской Аравии и получил «бронзу» на международном турнире

Новосибирский каратист получил «бронзу» на международном турнире по карате в Японии.


Александр Щербань и его тренер Ислам Эльдарушев (в центре)
Александр Щербань и его тренер Ислам Эльдарушев (в центре)


25 и 26 ноября в Окинаве (Япония) прошёл заключительный этап Серии А Karate1 2017. На турнире выступали 783 каратиста из 67 стран мира, от России на соревнования ездили 18 спортсменов. Наши спортсмены завоевали три медали, и одну из них каратист новосибирского спортивно-профессионального клуба «Успех» 24-летний Александр Щербань. Александр выступал на соревнованиях в категории мужское кумите до 75 кг и занял третье место.


«Впечатления хорошие, хотелось бы, конечно, выиграть, но маленько не получилось. Главное, что я попал в топ-50 мирового рейтинга и могу весь следующий год выступать на международных соревнованиях "Премьер-лига Karate1", это прямые соревнования для отбора спортсменов на Олимпийские игры-2020», — рассказал НГС.НОВОСТИ Александр Щербань в переписке в соцсети «ВКонтакте».


В первом круге Александр победил спортсмена из Тайваня со счётом 2:0, потом — спортсмена из Японии со счётом 3:1, но в третьем круге Александр проиграл японцу по Сенчу со счётом 1:1. «Это сейчас новые правила: если в итоге ничья, то спортсмен, который взял первый балл, одерживает победу. Японец вышел в финал, а я выступал за третье место», — пояснил Александр.


Награждение победителей и призёров, Александр Щербань на третьей ступени пьедестала
Награждение победителей и призёров, Александр Щербань на третьей ступени пьедестала


После этого новосибирец победил спортсмена из Финляндии со счётом 4:0, потом японского каратиста со счётом 2:1 и уже в бою за «бронзу» одержал победу над представителем Саудовской Аравии со счётом 3:1.


В конце января новосибирский каратист Илья Грановесов участвовал в Международном турнире «Премьер-Лига Karate1 2017: Open de Paris» и привёз оттуда серебряную медаль. На пути к финалу Грановесов победил венгра, иранца, голландца, грека и француза, но проиграл японскому спортсмену.

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