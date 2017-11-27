Спасатели вывезли со льда водохранилища рыбака без сознания

Рыбак потерял сознание примерно за километр от берега

Рыбак потерял сознание на льду Обского водохранилища — новосибирские спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы километр везли его к берегу на специальных носилках.







Новосибирцы, которые рыбачили на Обском водохранилище недалеко от дамбы ГЭС, 26 ноября в 15:40 сообщили оперативному дежурному спасателей МАСС, что один из рыбаков потерял сознание.





«Прибывший на место экипаж спасателей МАСС обнаружил 60-летнего мужчину. У него было рассечение лобно-височной доли и обильное кровотечение, не опасное для жизни. Но потерял много крови и отрицательные температуры усилили боль, в итоге человек страдал от болевого шока. Спасатели привели рыбака в сознание, остановили кровотечение, после этого километр на ковшовых носилках везли до берега», — рассказал НГС.НОВОСТИ начальник МАСС Дмитрий Фокин.







Рыбак пояснил, что поскользнулся и ударился головой об лёд, после чего потерял сознание, рассказали спасатели в своей группе в соцсети «ВКонтакте».







После того, как пенсионера доставили на берег, мужчину передали врачам «скорой помощи».







В сентябре НГС.НОВОСТИ рассказывали, что спасатели МАСС на носилках вынесли со стройки рабочего, упавшего с крыши дома в Калининском районе.