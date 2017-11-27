Спасатели вывезли со льда водохранилища рыбака без сознания

Рыбак потерял сознание примерно за километр от берега
Рыбак потерял сознание примерно за километр от берега

Рыбак потерял сознание на льду Обского водохранилища — новосибирские спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы километр везли его к берегу на специальных носилках.


Новосибирцы, которые рыбачили на Обском водохранилище недалеко от дамбы ГЭС, 26 ноября в 15:40 сообщили оперативному дежурному спасателей МАСС, что один из рыбаков потерял сознание.


«Прибывший на место экипаж спасателей МАСС обнаружил 60-летнего мужчину. У него было рассечение лобно-височной доли и обильное кровотечение, не опасное для жизни. Но потерял много крови и отрицательные температуры усилили боль, в итоге человек страдал от болевого шока. Спасатели привели рыбака в сознание, остановили кровотечение, после этого километр на ковшовых носилках везли до берега», — рассказал НГС.НОВОСТИ начальник МАСС Дмитрий Фокин.


Рыбак пояснил, что поскользнулся и ударился головой об лёд, после чего потерял сознание, рассказали спасатели в своей группе в соцсети «ВКонтакте».


После того, как пенсионера доставили на берег, мужчину передали врачам «скорой помощи».


В сентябре НГС.НОВОСТИ рассказывали, что спасатели МАСС на носилках вынесли со стройки рабочего, упавшего с крыши дома в Калининском районе.

Прочтений: 2561
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (7)7
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено