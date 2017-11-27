В полиции раскрыли подробности эвакуации поездов на новосибирском вокзале

Из-за полицейской проверки поезда отправились из Новосибирска с задержкой 
Из-за полицейской проверки поезда отправились из Новосибирска с задержкой 

Железнодорожники и полицейские рассказали, с чем была связана утренняя эвакуация пассажиров из двух поездов на станции Новосибирск-Главный.


«Пассажирские поезда № 75 "Нерюнгри – Москва" и № 117 "Новокузнецк – Москва" были задержаны в связи с информацией об обнаружении подозрительных предметов», — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».


В пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу рассказали, что в транспортную полицию поступило сообщение о «неизвестном предмете» в поезде. Из-за этого полицейским пришлось эвакуировать пассажиров из двух поездов и тщательно обследовать вагоны. Но ничего подозрительного полиция не нашла.


«Все необходимые мероприятия проведены, вокзал работает в штатном режиме», — добавили в транспортной полиции.


В пресс-службе ЗСЖД подтвердили, что после поверки поезда продолжили движение.


«Задержка составила от 15 до 25 минут. Поездные бригады принимают все меры для ввода поездов в график», — добавили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

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