В полиции раскрыли подробности эвакуации поездов на новосибирском вокзале
Железнодорожники и полицейские рассказали, с чем была связана утренняя эвакуация пассажиров из двух поездов на станции Новосибирск-Главный.
«Пассажирские поезда
В пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу рассказали, что в транспортную полицию поступило сообщение о «неизвестном предмете» в поезде. Из-за этого полицейским пришлось эвакуировать пассажиров из двух поездов и тщательно обследовать вагоны. Но ничего подозрительного полиция не нашла.
«Все необходимые мероприятия проведены, вокзал работает в штатном режиме», — добавили в транспортной полиции.
В пресс-службе ЗСЖД подтвердили, что после поверки поезда продолжили движение.
«Задержка составила от 15 до 25 минут. Поездные бригады принимают все меры для ввода поездов в график», — добавили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.
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Ольга Хмелевская
Фото Сергея Ляшко