Холода отступят: синоптики назвали дату потепления в Новосибирске

Потепление в Новосибирске ожидается к середине недели 
Потепление в Новосибирске ожидается к середине недели 

Синоптики Новосибирского Гидрометцентра рассказали о погоде на последние дни ноября — потепление ожидается к середине недели. 


В Новосибирске и на востоке области будет преобладать антициклональная погода с отсутствием осадков. 


«Погода будет определяться областью повышенного давления, которое сейчас господствует на юге Западной Сибири. В связи с этим осадки если и вероятны, то, скорее всего, только в конце рабочей недели и только слабые. Порывы ветра будут небольшие — от 3 до 8 метров секунду», — сообщила начальник Новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.


Температура воздуха сегодня, 27 ноября, сохранится низкой. Днём на западе области столбик термометра покажет от –13 до –18 градусов, а на востоке региона температура опустится до –25 градусов. 


Во вторник и среду будет теплее. Днём 28 ноября на востоке области максимально похолодает до –18 градусов, а преобладать будет температурный фон от –8 до –13 градусов. 


В среду, 29 ноября, потеплеет, температура будет от –4 до –10 градусов мороза. 


«Основные атмосферные фронты будут проходить по северу Западной Сибири, а также по восточной части», — уточнила Анна Лапчик. 


Синоптик отметила, что установившаяся погода будет способствовать формированию условий для накопления вредных примесей в атмосфере.


По данным Западно-Сибирского УГМС сегодня, 27 ноября, в Новосибирске днём будет –11...–13 градусов мороза. 


Холодная погода установилась в Новосибирске на выходных. Спасатели предупредили горожан, что на морозе нужно правильно себя вести — не стоять на одном месте, двигаться и греться в ближайших помещениях — магазинах, павильонах, подъездах жилых домов. 

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