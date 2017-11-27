Лишённый прав водитель Land Rover устроил аварию на Объединения

ДТП произошло ночью в Калининском районе Новосибирска
ДТП произошло ночью в Калининском районе Новосибирска

Ночью 27 ноября Land Rover опрокинулся на бок после удара о Subaru Forester на перекрёстке в Калининском районе Новосибирска.


Авария произошла в половине второго ночи на пересечении Объединения и Учительской.


«Водитель Land Rover двигался по улице Объединения со стороны Фадеева в сторону Учительской и совершил столкновение с Subaru Forester, который стоял на запрещающий сигнал светофора в попутном направлении», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска, добавив, что после столкновения Land Rover опрокинулся.


После ДТП в больницу увезли 32-летнего водителя «Лэнд Ровера». Какие именно у него травмы, автоинспекторам пока неизвестно. Равно как пока нет у них и точных сведений о том, был ли водитель трезв. Зато в ГИБДД пояснили, что он не имел права сидеть за рулём, так как лишён водительских прав.


Очевидец аварии сообщил в редакцию НГС.НОВОСТИ, что выехавший на перекрёсток Land Rover ударил в заднюю часть сразу две машины, подлетел наверх, перевернулся на бок и приземлился на обочине.


Двумя неделями ранее на трассе в Новосибирской области произошло ещё одно ДТП с опрокидыванием: микроавтобус «Тойота Таунайс» улетел в кювет после удара КамАЗа. В этой аварии погиб пассажир иномарки.

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