Морозный рассвет: небо над Новосибирском стало розовым
Морозным утром 27 ноября жители Новосибирска увидели над городом красивый розовый рассвет.
По данным Западно-Сибирского УГМС, утром в Новосибирске было около –20 градусов. Вероятно, из-за мороза небо над городом окрасилось в розоватый цвет. Новосибирцы заметили красивый рассвет и прислали фотографии в редакцию НГС, а также выложили множество фото в соцсетях.
«Ради таких рассветов стоит просыпаться рано», — пишут новосибирцы в Instagtam.
В середине ноября в Новосибирск приходили первые сильные морозы — тогда новосибирцам удалось сфотографировать морозные столбы света.
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Ксения Евдокимова
Фото автора (1), читателей НГС (2), instagram.com