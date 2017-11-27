Морозный рассвет: небо над Новосибирском стало розовым

Морозным утром 27 ноября жители Новосибирска увидели над городом красивый розовый рассвет.


Морозный рассвет над центром города
Морозный рассвет над центром города


По данным Западно-Сибирского УГМС, утром в Новосибирске было около –20 градусов. Вероятно, из-за мороза небо над городом окрасилось в розоватый цвет. Новосибирцы заметили красивый рассвет и прислали фотографии в редакцию НГС, а также выложили множество фото в соцсетях.


Рассвет около Сада Мичуринцев
Рассвет около Сада Мичуринцев


«Ради таких рассветов стоит просыпаться рано», — пишут новосибирцы в Instagtam.


Ради таких рассветов стоит просыпаться рано❤ #нск#рассвет

Публикация от Екатерина Бабичева (Божкова) (@e.bozhkova)



Wonderful Morning

Публикация от • Roman Mitin 🇷🇺 (@rb200)


Прекрасный восход...

Публикация от Lyudmila Mikhaylova (@lyudmila4253)


💔

Публикация от ▪️SONYA 🕊 (@sophiaalekseevna)


Какие могут быть проблемы, когда такие небеса над головой😃

Публикация от Слесаренко Валентина (@slesarenko.valentina)


В середине ноября в Новосибирск приходили первые сильные морозы — тогда новосибирцам удалось сфотографировать морозные столбы света.

Прочтений: 3638
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (16)16
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено