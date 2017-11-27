Морозный рассвет: небо над Новосибирском стало розовым

Морозным утром 27 ноября жители Новосибирска увидели над городом красивый розовый рассвет.





Морозный рассвет над центром города





По данным Западно-Сибирского УГМС, утром в Новосибирске было около –20 градусов. Вероятно, из-за мороза небо над городом окрасилось в розоватый цвет. Новосибирцы заметили красивый рассвет и прислали фотографии в редакцию НГС, а также выложили множество фото в соцсетях.





Рассвет около Сада Мичуринцев





«Ради таких рассветов стоит просыпаться рано», — пишут новосибирцы в Instagtam.





Ради таких рассветов стоит просыпаться рано❤ #нск#рассвет Публикация от Екатерина Бабичева (Божкова) (@e.bozhkova) Ноя 26 2017 в 6:19 PST





Доброе морозное утро! За бортом -25С❄️ Зато вот такой красивый рассвет.☺️☺️☺️ #goodmorning#wintercoming#sunrise#sunset_and_sunrise#ilovesunset#ilovesunrise#colorofsky#sky#sun#clouds#river#bridge#siberia#novosibirsk#доброеутро#сибирь#новосибирск#рассвет#люблюрассветы#закатыирассветы#краскинеба#небо#солнце#река#мост#зимаскоро#pro_nsk54 Публикация от Анастасия Белова (@trini_studio_belova) Ноя 26 2017 в 6:32 PST





Wonderful Morning Публикация от • Roman Mitin 🇷🇺 (@rb200) Ноя 26 2017 в 6:19 PST





Прекрасный восход... Публикация от Lyudmila Mikhaylova (@lyudmila4253) Ноя 26 2017 в 6:33 PST





💔 Публикация от ▪️SONYA 🕊 (@sophiaalekseevna) Ноя 26 2017 в 6:28 PST





Какие могут быть проблемы, когда такие небеса над головой😃 Публикация от Слесаренко Валентина (@slesarenko.valentina) Ноя 26 2017 в 6:30 PST





В середине ноября в Новосибирск приходили первые сильные морозы — тогда новосибирцам удалось сфотографировать морозные столбы света.