В Октябрьском районе сгорела СТО
Рано утром в Новосибирске загорелась станция техобслуживания на улице Бориса Богаткова.
Пожар произошёл около 6:30 утра. Фотографией с места происшествия с НГС.НОВОСТИ поделился читатель по имени Павел Хорошун.
«Горела станция техобслуживания, на Тургенева, 141/Бориса Богаткова, 73», — рассказал мужчина.
В пресс-службе ГУ МЧС по НСО сообщили, что в 6:43 утра на пульт дежурного поступила информация, что на улице Тургенева в Октябрьском районе горит частный дом.
«Пожарные прибыли на место в 6:49, подали ствол, в 7:31 огонь локализовали, в 7:51 ликвидировали открытое горение. Сейчас пожар дотушивают, полной ликвидации пока нет», — сообщили в спасательном ведомстве.
По словам читателя, сейчас дорожные службы очищают улицу от льда.
В ноябре в Новосибирске также случился пожар в кофейне «Академия кофе» на Морском проспекте. Заведение за осень подожгли уже второй раз.
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Ольга Власова
Фото предоставлены Павлом Хорошуном