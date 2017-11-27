В Октябрьском районе сгорела СТО


Пожар на СТО случился рано утром 
Пожар на СТО случился рано утром 

Рано утром в Новосибирске загорелась станция техобслуживания на улице Бориса Богаткова. 


Пожар произошёл около 6:30 утра. Фотографией с места происшествия с НГС.НОВОСТИ поделился читатель по имени Павел Хорошун. 


«Горела станция техобслуживания, на Тургенева, 141/Бориса Богаткова, 73», — рассказал мужчина. 


В пресс-службе ГУ МЧС по НСО сообщили, что в 6:43 утра на пульт дежурного поступила информация, что на улице Тургенева в Октябрьском районе горит частный дом. 


Последствия пожара 
Последствия пожара 


«Пожарные прибыли на место в 6:49, подали ствол, в 7:31 огонь локализовали, в 7:51 ликвидировали открытое горение. Сейчас пожар дотушивают, полной ликвидации пока нет», — сообщили в спасательном ведомстве. 


Пожарные занимаются ликвидацией горения 
Пожарные занимаются ликвидацией горения 


По словам читателя, сейчас дорожные службы очищают улицу от льда. 


В ноябре в Новосибирске также случился пожар в кофейне «Академия кофе» на Морском проспекте. Заведение за осень подожгли уже второй раз

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