В Октябрьском районе сгорела СТО





Пожар на СТО случился рано утром

Рано утром в Новосибирске загорелась станция техобслуживания на улице Бориса Богаткова.





Пожар произошёл около 6:30 утра. Фотографией с места происшествия с НГС.НОВОСТИ поделился читатель по имени Павел Хорошун.





«Горела станция техобслуживания, на Тургенева, 141/Бориса Богаткова, 73», — рассказал мужчина.





В пресс-службе ГУ МЧС по НСО сообщили, что в 6:43 утра на пульт дежурного поступила информация, что на улице Тургенева в Октябрьском районе горит частный дом.





Последствия пожара





«Пожарные прибыли на место в 6:49, подали ствол, в 7:31 огонь локализовали, в 7:51 ликвидировали открытое горение. Сейчас пожар дотушивают, полной ликвидации пока нет», — сообщили в спасательном ведомстве.







Пожарные занимаются ликвидацией горения





По словам читателя, сейчас дорожные службы очищают улицу от льда.





В ноябре в Новосибирске также случился пожар в кофейне «Академия кофе» на Морском проспекте. Заведение за осень подожгли уже второй раз.