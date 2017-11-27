Пешеход получил тяжёлые травмы под колёсами Lexus на Тайгинской

Авария произошла на дороге в тёмное время суток

В Калининском районе Lexus на тёмной дороге сбил пешехода — мужчину увезли в больницу с серьёзными травмами.





ДТП произошло 26 ноября в 19:10. Водитель автомобиля Lexus LX470 ехал со стороны улицы Рассветная в сторону улицы Красных Зорь. У дома № 13/4 по улице Тайгинская иномарка сбила пешехода, который переходил проезжую часть слева направо, вне зоны пешеходного перехода.





«Ехал со скоростью примерно 55 км/ч, состояние проезжей части удовлетворительное, видимость была ограничена ближним светом моих фар. Навстречу ехал автомобиль. Поравнявшись с ним, в левой части моего автомобиля возник пешеход», — привели НГС. НОВОСТИ объяснение водителя в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска.





Пострадавшему мужчине 60 лет. Его увезли в больницу с сочетанной травмой, закрытым переломом костей таза и костей носа.





36-летний водитель Lexus в аварии не пострадал.





Подобная авария произошла в августе под Новосибирском. «Москвич» сбил подростка на проезжей части — юноша шёл по дороге в компании друзей. На дороге тогда также была плохая видимость.