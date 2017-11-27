Пешеход получил тяжёлые травмы под колёсами Lexus на Тайгинской

Авария произошла на дороге в тёмное время суток 
Авария произошла на дороге в тёмное время суток 

В Калининском районе Lexus на тёмной дороге сбил пешехода — мужчину увезли в больницу с серьёзными травмами. 


ДТП произошло 26 ноября в 19:10. Водитель автомобиля Lexus LX470 ехал со стороны улицы Рассветная в сторону улицы Красных Зорь. У дома № 13/4 по улице Тайгинская иномарка сбила пешехода, который переходил проезжую часть слева направо, вне зоны пешеходного перехода.


«Ехал со скоростью примерно 55 км/ч, состояние проезжей части удовлетворительное, видимость была ограничена ближним светом моих фар. Навстречу ехал автомобиль. Поравнявшись с ним, в левой части моего автомобиля возник пешеход», —  привели НГС. НОВОСТИ объяснение водителя в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска.  


Пострадавшему мужчине 60 лет. Его увезли в больницу с сочетанной травмой, закрытым переломом костей таза и костей носа.


36-летний водитель Lexus в аварии не пострадал. 


Подобная авария произошла в августе под Новосибирском. «Москвич» сбил подростка на проезжей части — юноша шёл по дороге в компании друзей. На дороге тогда также была плохая видимость. 

Прочтений: 6028
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (50)50
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено