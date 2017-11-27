В Мочище пропал мужчина: последний раз его видели в садовом обществе
В Новосибирске пропал 51-летний Олег Федоренков — мужчина не выходит на связь уже четвертый день.
Олега Федоренкова в последний раз видели 23 ноября в садовом обществе «Мичуринец» (ст. Мочище) в Новосибирске, где у него расположен дом.
«К нам за помощью обратились родственники пропавшего Пока никаких зацепок в поисках, к сожалению, нет», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ в переписке в соцсети «ВКонтакте» руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин.
По информации в ориентировке, рост пропавшего — 180 см., у него плотное телосложение, седые волосы, короткая стрижка, зелёные глаза.
«Олег был одет предположительно в чёрную кожаную куртку, синие джинсы, черные ботинки», — описали волонтёры «Маяка».
Всех, кто что-либо знает о мужчине, просят звонить на номер отряда
Также в Новосибирске продолжаются поиски 20-летнего Максима Микитевича — о молодом человеке ничего неизвестно с 14 ноября.
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Ольга Власова
Фото предоставлено поисковым отрядом «Маяк»