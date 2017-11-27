Машинист поезда объявил тревогу, когда состав почти прибыл в Новосибирск

В Новосибирске эвакуировали пассажиров поезда «Нерюнгри- Москва» — людей попросили выйти на перрон в шесть часов утра.





Об эвакуации редакции НГС.НОВОСТИ сообщила пассажирка по имени Ульяна. Она ехала в Новосибирск поездом №075Э «Нерюнгри-Москва».





«Когда подъезжали к городу, машинист объявил тревогу и всех пассажиров начали будить и готовить к эвакуации, в 6:15 утра. Поезд прибыл на тот путь,куда приходят электрички. Все начали выходить,но так и не сказали, в связи с чем эвакуация», — рассказала сибирячка в переписке в соцсети «ВКонтакте».





По словам девушки, проводники передавали сообщения об эвакуации из вагона в вагон, не по громкой связи. «Паники среди пассажиров не было, визуальных нарушений тоже», — отметила Ульяна.





НГС.НОВОСТИ рассчитывают получить комментарий от пресс-службы ЗСЖД позднее.





В ноябре в Новосибирске также объявляли эвакуацию из торговых центров и даже из здания общежития.