В Новосибирске эвакуировали пассажиров поезда «Нерюнгри-Москва»

Машинист поезда объявил тревогу, когда состав почти прибыл в Новосибирск 
Машинист поезда объявил тревогу, когда состав почти прибыл в Новосибирск 

В Новосибирске эвакуировали пассажиров поезда «Нерюнгри- Москва» — людей попросили выйти на перрон в шесть часов утра. 


Об эвакуации редакции НГС.НОВОСТИ сообщила пассажирка по имени Ульяна. Она ехала в Новосибирск поездом №075Э «Нерюнгри-Москва». 


«Когда подъезжали к городу, машинист объявил тревогу и всех пассажиров начали будить и готовить к эвакуации, в 6:15 утра. Поезд прибыл на тот путь,куда приходят электрички. Все начали выходить,но так и не сказали, в связи с чем эвакуация», — рассказала сибирячка в переписке в соцсети «ВКонтакте». 


По словам девушки, проводники передавали сообщения об эвакуации из вагона в вагон, не по громкой связи. «Паники среди пассажиров не было, визуальных нарушений тоже», — отметила Ульяна. 


НГС.НОВОСТИ рассчитывают получить комментарий от пресс-службы ЗСЖД позднее. 


В ноябре в Новосибирске также объявляли эвакуацию из торговых центров и даже из здания общежития

Прочтений: 3811
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (5)5
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено