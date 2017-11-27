Хоккей: «Сибирь» проиграла минскому «Динамо»

Счет встречи составил 5:1 в пользу «Динамо» 
Счет встречи составил 5:1 в пользу «Динамо» 

Вчера в Минске состоялся очередной матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Сибирью» и «Динамо».


Счет встречи составил 5:1 в пользу белорусов. Единственную шайбу забил нападающий новосибирской команды Владимир Первушин.


«Ворота защищал Александр Салак, в третьем периоде он менялся на Алексея Красикова, последний пропустил шайбу, после чего Салак вернулся в ворота», — сообщает пресс-служба клуба на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».



Напомним, в минувшую среду «Сибирь» со счетом 6:4 одержала победу над казахстанским «Барысом»


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