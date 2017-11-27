Средняя цена полиса ОСАГО упала до 5 820 рублей

Средняя цена полиса ОСАГО упала до 5 820 рублей

Средняя выплата по ОСАГО выросла на 15% и составила 77 050 рублей за период январь-октябрь 2017 года, сообщает Российский союз автостраховщиков. За тот же период 2016 года средняя выплата составляла 66 774 рубля. При этом размер средней премии снизился на 3%, упав с 6 024 рублей до 5 820 рублей.


«С начала года продолжается ежемесячное падение средней премии по ОСАГО на фоне роста средней выплаты, мы уже неоднократно заявляли об этом как об основном тренде», — рассказал президент РСА Игорь Юргенс.


Общая сумма выплат по ОСАГО за десять месяцев 2017 года достигла 155,1 миллиарда рублей. В качестве платы за ОСАГО страховщики собрали с водителей 187,45 миллиарда рублей.

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