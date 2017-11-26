«Нелюбовь» Андрея Звягинцева признали лучшей лентой Недели российского кино

Кадр из фильма «Нелюбовь»

«Нелюбовь» Андрея Звягинцева была признана лучшим фильмом Недели российского кино в Великобритании. Помимо этого, фильм получил еще две награды.







О победе социальной картины объявили в Лондоне.







«Эти культурные мосты, эти площадки для творчества — это то пространство, на котором нет санкций, нет противостояния, агрессии, а исключительно открытие новых миров, имен, идей и огня для жизни», — цитирует ТАСС Андрея Звягинцева на вручении статуэтки «Золотого единорога».







«Нелюбовь» получила еще две статуэтки в номинациях «лучшая женская роль» (Марьяна Спивак — Женя) и «лучший сценарий».







«Счастлив, что мы получили этот приз. Благодарен моему коллеге — сценаристу Олегу Негину, с которым мы 17 лет дружны, съели не один пуд соли, с которым в запасе у нас три сценария как минимум. Уверен, что он без сомнения заслужил этот приз», — прокомментировал победу Звягинцев.







«Нелюбовь» — одна из самых титулованных российских лент последних лет. В середине ноября работа Андрея Звягинцева получила две премии Европейской киноакадемии, а в конце сентября — была выдвинута на «Оскар».







Справка: Андрей Звягинцев (6 февраля 1964 года) — популярный режиссер родом из Новосибирска. За годы творческой деятельности Звягинцев успел снять такие фильмы, как «Возвращение» (2003), «Елена» (2011), «Левиафан». Социальная драма с Алексеем Серебряковым в главной роли получила множество престижных наград. В их числе «Золотой глобус» за лучшую картину на иностранном языке, приз за лучший сценарий 67-го Каннского фестиваля и другие.







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