Пассажирка «Мазды» повредила шею в ДТП на Сибиряков-Гвардейцев

Участники ДТП двигались в сторону улицы Мира

Сегодня днем на улице Сибиряков-Гвардейцев в столкновении сошлись автомобили Mazda Demio и Toyota. Есть пострадавшие.







По данным специалистов мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, участники ДТП двигались со стороны Немировича-Данченко в сторону улицы Мира.







« С территории издательства "Советская Сибирь" выезжал автомобиль, из-за этого перед Mazda резко остановилась другая машина, водитель Mazda затормозить успел, а вот водитель Toyota — нет. В итоге Toyota ударила Mazda в заднюю часть», — сообщают аваркомы.







Во время аварии в салоне Mazda Demio находилась пассажирка. Женщина повредила шею.







«У виновника не оказалось полиса ОСАГО», — подчеркивает «Автоспас».







Ранее НГС.НОВОСТИ писали о столкновении «УАЗ Патриот» и Honda Integra. По данным аваркомов, водитель «Патриота» проехал на красный свет.







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