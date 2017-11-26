Пассажирка «Мазды» повредила шею в ДТП на Сибиряков-Гвардейцев

Участники ДТП двигались в сторону улицы Мира  
Участники ДТП двигались в сторону улицы Мира  

Сегодня днем на улице Сибиряков-Гвардейцев в столкновении сошлись автомобили Mazda Demio и Toyota. Есть пострадавшие. 


По данным специалистов мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, участники ДТП двигались со стороны Немировича-Данченко в сторону улицы Мира.


« С территории издательства "Советская Сибирь" выезжал автомобиль, из-за этого перед Mazda резко остановилась другая машина, водитель Mazda затормозить успел, а вот водитель Toyota — нет. В итоге Toyota ударила Mazda в заднюю часть», — сообщают аваркомы.


Во время аварии в салоне Mazda Demio находилась пассажирка. Женщина повредила шею.


«У виновника не оказалось полиса ОСАГО», — подчеркивает «Автоспас».


 Ранее НГС.НОВОСТИ писали о столкновении «УАЗ Патриот» и Honda Integra. По данным аваркомов, водитель «Патриота» проехал на красный свет.


Напоминаем, что мы круглосуточно ждём от вас сообщения — теперь, чтобы сообщить нам новость, вам не нужно ждать утра — мы принимаем ваши заявки круглосуточно. Присылайте свои сообщения через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!

Прочтений: 416
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено