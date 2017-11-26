Канадский защитник «Барыса»: «За три дня в Новосибирске я не встретил ни одного медведя»

Медведей хоккеист не встретил, но засыпал друзей сообщениями о погоде  
Медведей хоккеист не встретил, но засыпал друзей сообщениями о погоде  

В интервью порталу «Чемпионат» канадский хоккеист Даррен Диц рассказал о своих впечатлениях от поездки в Новосибирск. Защитник астанинского «Барыса» признался: медведей в городе ему повстречать так и не удалось, зато было тепло.


«Вы знаете, я очень расстроен, но за три дня в Новосибирске не встретил ни одного медведя (хохочет). Их здесь нет, вы представляете? Обычные люди живут обычной жизнью. Что же касается мороза, то в столице Сибири оказалось теплее, чем в моём родном городе в Канаде. Я уже прикалывался над друзьями, посылая сообщения про погоду», — делится своими впечатлениями Даррен.


Матч между ХК «Сибирь» и «Барысом» (Астана) состоялся 22 ноября. По итогам встречи новосибирские хоккеисты одержали победу со четом 6:4 в свою пользу. 


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