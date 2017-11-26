Водитель «УАЗ Патриот» проехал на красный свет и попал в ДТП

Honda Integra после ДТП

Сегодня днем на перекрестке Немировича-Данченко и улицы Ватутина в столкновении сошлись автомобили «УАЗ Патриот» и Honda Integra.







По данным специалистов мобильного приложения «Автоспас», «УАЗ» двигался по Немировича-Данченко со стороны Сибиряков-Гвардейцев, Honda — во встречном направлении.







«На перекресток УАЗ выехал на красный сигнал светофора и ударил Honda, которая поворачивала налево. "УАЗ" особо ДТП "не почувствовал", чего не скажешь о Honda», — сообщают аваркомы.







Водитель «Патриота» свою вину признал, уточняет «Автоспас».







Грубое нарушение правил дорожного движения нередко становится причиной серьезных ДТП. В начале ноября НГС.НОВОСТИ писали о столкновении Toyota и Mazda на Мочищинском шоссе. По данным «Автоспаса», Toyota проехала на красный свет.







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