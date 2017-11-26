В Толмачёво почти на сутки задержали рейс в Тыву


Вылет рейса Y7 65 «Новосибирск – Кызыл» отложили на утро 27 ноября 
Вылет рейса Y7 65 «Новосибирск – Кызыл» отложили на утро 27 ноября 

В Новосибирске почти на сутки отложили вылет рейса в Кызыл — причиной стал туман в аэропорту Тывы.


Информация о задержке рейса Y7 65 «Новосибирск – Кызыл» появилась на онлайн-табло аэропорта Толмачёво. Вылет рейса авиакомпании NordStar Airlines перенесён с 13:20 сегодня, 26 ноября, на 7:15 утра понедельника, 27 ноября.


«Вылет отложили в связи с метеоусловиями Кызыла. Первоначально самолёт не вылетел из города, поэтому по регламенту работы аэропорта он перенесён на завтра, 27 ноября», — пояснили на горячей линии авиакомпании, уточнив, что самолёт не вылетел из Республики Тыва из-за тумана.


NordStar Airlines выполняет рейсы в Кызыл из Новосибирска и обратно на двухмоторном турбовинтовом самолёте ATR 42. Пассажировместимость воздушного суда — 46 человек. 


Задержки вылетов рейсов как по России, так и за границу происходят время от времени. Один из последних случаев, о которых рассказывали НГС.НОВОСТИ, произошёл 17 ноября. Тогда чартерный рейс «Новосибирск – Краби» вылетел из Толмачёво с 17-часовым опозданием. 

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