В Дзержинском районе около 200 домов остались без холодной воды





Из-за аварийного отключения без воды остались почти 200 домов

В Дзержинском районе 179 домов частного сектора остались без холодной воды из-за аварии.





Под отключение попали дома по улицам Волочаевская, Юрия Смирнова, Почтовый Лог, переулкам 3-й Почтовый, 4-й Почтовый, 5-й Почтовый, улицам Липецкая, Новороссийская, Черенкова.





«Произошла авария. Проводится устранение дефекта D50 по улице Липецкая. Водовозка стоит на углу улицы Липецкая и переулка 4-й Почтовый», — сообщили в службе 051.





Воды нет на девяти улицах Дзержинского района





По данным интерактивной карты «Мой Новосибирск», неисправность должны устранить до 4 часов утра понедельника, 27 ноября.





Накануне, 25 ноября, под отключение попали также жители Советского района. Холодной воды не было в домах по улице Белоусова.