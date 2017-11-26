В Дзержинском районе около 200 домов остались без холодной воды
В Дзержинском районе 179 домов частного сектора остались без холодной воды из-за аварии.
Под отключение попали дома по улицам Волочаевская, Юрия Смирнова, Почтовый Лог, переулкам 3-й Почтовый, 4-й Почтовый, 5-й Почтовый, улицам Липецкая, Новороссийская, Черенкова.
«Произошла авария. Проводится устранение дефекта D50 по улице Липецкая. Водовозка стоит на углу улицы Липецкая и переулка 4-й Почтовый», — сообщили в службе 051.
По данным интерактивной карты «Мой Новосибирск», неисправность должны устранить до 4 часов утра понедельника, 27 ноября.
Накануне, 25 ноября, под отключение попали также жители Советского района. Холодной воды не было в домах по улице Белоусова.
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Ольга Власова
Фото Ольги Бурлаковой (1), скриншот map.novo-sibirsk.ru (2)