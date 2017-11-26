Толстые и красивые: новосибирцы выстроились в очередь за бесплатными котами со сложной судьбой

«Варежка» помогает пристроить бездомных животных

Весь день 26 ноября в новосибирском лофте «Подземка» проходит выставка кошек и собак «Варежка» — НГС.НОВОСТИ узнали трогательные и драматичные истории животных.







Выставка, на которой бесплатно раздают кошек и собак, проходит в Новосибирске уже в шестой раз: сегодня на ней хотят пристроить более 50 животных. В лофте «Подземка», где идёт акция «Варежка», довольно много горожан — к некоторым животным выстраиваются очереди. Все собаки и кошки осмотрены ветеринарами, подчёркивают на выставке.







Тем, кто заберёт животное, дают подарки





Как объяснила одна из организаторов акции Анна Стародуб, обычно на «Варежке» удаётся пристроить около 30 животных, но однажды волонтёрам удалось найти хозяев 50 кошкам и собакам за один день.







Обычно на «Варежке» удаётся пристроить более половины животных





Анна рассказала корреспондентам НГС.НОВОСТИ самые драматичные истории животных.







Аманда сидит на руках у волонтёра





«Аманда — бывшая домашняя собака, жила у мужчины. Но так вышло, что мужчина попал в психиатрическую больницу, и собака осталась без хозяина. Жила в подъезде, никому не мешала, но потом забеременела — все поняли, что будет не одна собака, а целая куча», — рассказала организатор.







Аманда





По её словам, жильцы подъезда пристроили щенков, но Аманде решили найти хозяев через волонтёров. Собака очень пугливая (особенно боится фотоаппарата!), но ласковая.







Шанс





Имя пса Шанса у него не просто так. Шанса сбила машина, и его привезли к зоозащитникам в жутком состоянии, вспоминает Анна Стародуб. После аварии пёс потерял много крови и лапу — и несмотря на то что Шанс научился жить без лапы, ветеринары поставят ему протез.







«Когда пристроим [пса], нужно, чтобы хозяева были не против периодически его показывать», — объясняют на акции.







Жуля и Чапа (справа)





История Жули — печальная классика: кто-то оставил собаку за городом, где она носилась по дачным участкам. «Её подобрали, привезли на стерилизацию. Увидели, что собака очень адекватная, тянется к человеку, решили оставить», — добавила Анна Стародуб.







Чапу нашли на трассе





Маленькую Чапу волонтёры нашли на трассе. «Как такая малышка там оказалась — как всегда, загадка… Очень контактная ласковая девчонка. Привита и стерилизована», — описали собаку волонтёры. По их словам, Чапа может дружить с собаками и готова быть не единственным любимцем в семье.







Котят среди «экспонатов» не очень много — в основном коты взрослые и спокойные, несмотря на непрекращающийся лай собак.







Кот Василий





Невозмутимого Василия волонтёрам притащили маленькие девочки. Тогда Василий был тощий и ужасно выглядел, вспоминают зоозащитники. Оказалось, что у кота лейкоз — инфекционное заболевание, которое заразно для других кошек и не лечится, рассказала Анна Стародуб. «С этим диагнозом можно прожить 15 лет, а можно год», — объяснила координатор акции. Для человека эта болезнь не опасна.







Василий совсем не похож на больного кота — на передержке он поправился, в том числе и потолстел, но это коту только к морде.







Кот Морти отлично общается с людьми, а вот других котов недолюбливает





«Когда смотришь на этого кота, сразу понимаешь насколько тяжело ему далась беспризорная жизнь на улице», — говорят волонтёры о белоснежном коте Морти. Он долго жил в подвалах в Кольцово, точнее, выживал. «Многочисленные шрамы, отсутствие верхних клыков, порванное ухо и очень покладистый нрав говорит только о том, что этот кот раньше был домашним, но, как часто случается, оказался один на улице», — пояснили на «Варежке».







Морти долго жил в подвалах, прежде чем попал к волонтёрам





Морти на дух не переносит других котов, поэтому в котокафе Murchim ему (а главное — другим животным) приходится трудно. Зато Морти, в отличие от других кошек, обожает, когда ему долго чешут пузо.







Кошка Стелла





Стелла, которую сняли с колеса машины, — очень нежная красавица-кошка, но иногда плохо слышит. «Мы пытаемся её разоблачить, что она не глухая, постоянно ходим за ней — хлопаем, реагирует иногда, и кажется, что она притворяется», — говорят волонтёры.







«Варежка» будет идти до 19 часов, вход на выставку свободный.







Читайте также:







Некоторые коты не ищут дом, а круглосуточно сидят у новосибирцев на работе. Кошки предсказывают погоду, сторожат музейные экспонаты и ядерные установки и даже помогают спасать людей — их истории и фотографии можно посмотреть здесь.