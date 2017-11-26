Толстые и красивые: новосибирцы выстроились в очередь за бесплатными котами со сложной судьбой
Весь день 26 ноября в новосибирском лофте «Подземка» проходит выставка кошек и собак «Варежка» — НГС.НОВОСТИ узнали трогательные и драматичные истории животных.
Выставка, на которой бесплатно раздают кошек и собак, проходит в Новосибирске уже в шестой раз: сегодня на ней хотят пристроить более 50 животных. В лофте «Подземка», где идёт акция «Варежка», довольно много горожан — к некоторым животным выстраиваются очереди. Все собаки и кошки осмотрены ветеринарами, подчёркивают на выставке.
Как объяснила одна из организаторов акции Анна Стародуб, обычно на «Варежке» удаётся пристроить около 30 животных, но однажды волонтёрам удалось найти хозяев 50 кошкам и собакам за один день.
Анна рассказала корреспондентам НГС.НОВОСТИ самые драматичные истории животных.
«Аманда — бывшая домашняя собака, жила у мужчины. Но так вышло, что мужчина попал в психиатрическую больницу, и собака осталась без хозяина. Жила в подъезде, никому не мешала, но потом забеременела — все поняли, что будет не одна собака, а целая куча», — рассказала организатор.
По её словам, жильцы подъезда пристроили щенков, но Аманде решили найти хозяев через волонтёров. Собака очень пугливая (особенно боится фотоаппарата!), но ласковая.
Имя пса Шанса у него не просто так. Шанса сбила машина, и его привезли к зоозащитникам в жутком состоянии, вспоминает Анна Стародуб. После аварии пёс потерял много крови и лапу — и несмотря на то что Шанс научился жить без лапы, ветеринары поставят ему протез.
«Когда пристроим [пса], нужно, чтобы хозяева были не против периодически его показывать», — объясняют на акции.
История Жули — печальная классика: кто-то оставил собаку за городом, где она носилась по дачным участкам. «Её подобрали, привезли на стерилизацию. Увидели, что собака очень адекватная, тянется к человеку, решили оставить», — добавила Анна Стародуб.
Маленькую Чапу волонтёры нашли на трассе. «Как такая малышка там оказалась — как всегда, загадка… Очень контактная ласковая девчонка. Привита и стерилизована», — описали собаку волонтёры. По их словам, Чапа может дружить с собаками и готова быть не единственным любимцем в семье.
Котят среди «экспонатов» не очень много — в основном коты взрослые и спокойные, несмотря на непрекращающийся лай собак.
Невозмутимого Василия волонтёрам притащили маленькие девочки. Тогда Василий был тощий и ужасно выглядел, вспоминают зоозащитники. Оказалось, что у кота лейкоз — инфекционное заболевание, которое заразно для других кошек и не лечится, рассказала Анна Стародуб. «С этим диагнозом можно прожить 15 лет, а можно год», — объяснила координатор акции. Для человека эта болезнь не опасна.
Василий совсем не похож на больного кота — на передержке он поправился, в том числе и потолстел, но это коту только к морде.
«Когда смотришь на этого кота, сразу понимаешь насколько тяжело ему далась беспризорная жизнь на улице», — говорят волонтёры о белоснежном коте Морти. Он долго жил в подвалах в Кольцово, точнее, выживал. «Многочисленные шрамы, отсутствие верхних клыков, порванное ухо и очень покладистый нрав говорит только о том, что этот кот раньше был домашним, но, как часто случается, оказался один на улице», — пояснили на «Варежке».
Морти на дух не переносит других котов, поэтому в котокафе Murchim ему (а главное — другим животным) приходится трудно. Зато Морти, в отличие от других кошек, обожает, когда ему долго чешут пузо.
Стелла, которую сняли с колеса машины, — очень нежная красавица-кошка, но иногда плохо слышит. «Мы пытаемся её разоблачить, что она не глухая, постоянно ходим за ней — хлопаем, реагирует иногда, и кажется, что она притворяется», — говорят волонтёры.
«Варежка» будет идти до 19 часов, вход на выставку свободный.
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Мария Морсина
Фото Александра Ощепкова