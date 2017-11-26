Томск и Барнаул предложили объединить с Новосибирском





Объединение Барнаула и Томска с Новосибирском даст импульс для развития регионов, считает экс-министр финансов

Экс-министр финансов Алексей Кудрин предложил объединить Новосибирск с Томском и Барнаулом в агломерацию.





Такую мысль председатель совета Центра стратегических разработок и экс-министр финансов России Алексей Кудрин высказал 25 ноября в ходе дискуссии с мэром Москвы Сергеем Собяниным, которая прошла в рамках Общероссийского гражданского форума.





«В России можно насчитать 20 точек, где "концентрируется" вся жизнь страны — это крупные города плюс более мелкие, но находящиеся довольно близко. Две-три агломерации нужно создать целенаправленно, есть несколько вариантов: Томск – Новосибирск – Барнаул, Урал и Казань — Самара – Ульяновск», — приводит слова Алексея Кудрина РБК.





Идея объединить несколько регионов Сибири в один обсуждается уже не в первый раз. В 2015 году на конференции в «Новосибирск Экспоцентре» звучало предложение соединить Новосибирск, Томск, Барнаул и Кемерово с аэропортом Толмачёво специальными электричками со скоростью 250 км/ч.





А в начале этого года объединить сибирские города в урбанизированный регион предлагал экс-председатель Заксобрания Красноярского края (сейчас — и.о. губернатора) Александр Усс. Глава НСО Владимир Городецкий тогда отверг эту идею.





«<...>Механическое объединение в одну территорию прибавок не даст, а вот координация межотраслевого взаимодействия по развитию этих точек роста, считаю, полезна», — высказался тогда Городецкий.