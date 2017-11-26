Сотни новосибирцев решили проверить знания по географии


Проверить свои знания по географии мог любой желающий 
Проверить свои знания по географии мог любой желающий 

Сотни новосибирцев пришли в планетарий, колледжи и вузы Новосибирска, чтобы проверить знания по географии. 


Акция «Географический диктант» проходит сегодня, 26 ноября, по инициативе Русского географического общества (РГО). 


«Тестовые вопросы будут включать в себя 30 пунктов, разделённых на три блока. Первый состоит из вопросов на знание географических понятий и терминов. Второй направлен на проверку умений работать с картой. Третий — на определение географических объектов по записям дневников путешественников и отрывкам из художественных произведений», — сообщили организаторы мероприятия. 


В Новосибирске площадками для проведения диктанта стали Большой Новосибирский планетарий, Университет архитектуры, дизайна и искусств, Госуниверситет экономики и управления, Сибирский геофизический колледж и другие учебные заведения. По предварительной информации,  участниками акции стали сотни человек. 


В новосибирском «нархозе» корреспонденту НГС.НОВОСТИ рассказали, что для участия в акции пришли около 180 человек. Информацию о количестве участников на других площадках организаторы обещали предоставить позднее. 


РГО проводит географический диктант третий раз. В этом году акция пройдет в 26 странах. Диктант напишут в Австралии, Азербайджане, Аргентине, Великобритании, Дании, Норвегии, Сербии, Сирии, Турции, Черногории, Чехии, Китае, Румынии и других странах.


«У тех, кто не сможет лично присутствовать на площадках, есть возможность написать диктант онлайн на сайте проекта dictant.rgo.ru. Это можно будет сделать с 14:00 26 ноября 2017 года до 14:00 30 ноября 2017 года по московскому времени», — добавили в РГО. 


В субботу новосибирцы также проверяли свои знания и участвовали в акции по проверке знания татарского языка

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