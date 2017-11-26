Ищут стихи и подарки: «Яндекс» назвал популярные запросы в День матери

Новосибирцы искали в Яндексе подарки и сюрпризы для своих мам

Аналитики «Яндекса» выяснили, насколько новосибирцам интересен праздник День матери — оказалось, он не чужд многим сибирякам.





День матери отмечают в России сегодня, 26 ноября.





Специалисты «Яндекса» обнаружили, что новосибирцы начали задавать поисковые запросы о празднике ещё в начале месяца — с 6 по 12 ноября. Тогда эта тема в первый раз попала в топ-10 всплеска интересов и заняла 9-е место с 72 баллами. На неделе с 13 по 19 ноября запросов стало ещё больше, День матери занял 5-е место с 80 баллами.





«Новосибирцы не только искали дату самого праздника, но и варианты подарков и сюрпризов. Наибольшее количество запросов было посвящено стихам. Также новосибирцы искали в Яндексе советы о том, как удивить маму рисунком, песней или каким-то другим способом», — рассказали в пресс-службе «Яндекса».





Накануне праздника, в субботу, День матери стал самой популярной темой в топе всплеска поисковых интересов у новосибирцев, получив максимальные 100 баллов. По итогам уходящей недели День матери, вероятно, окажется на втором месте, уступив только смерти оперного певца Дмитрия Хворостовского.







День матери — международный праздник в честь матерей. В этот день принято поздравлять матерей и беременных женщин, в отличие от Международного женского дня, когда поздравления принимают все представительницы женского пола. В разных странах День матери приходится на разные даты.В России его отмечают в последнее воскресенье ноября.





Данные статистики говорят о том, что всё меньше женщин становятся мамами в Новосибирской области. Так, оказалось, что за первое полугодие 2017 года в НСО родилось на 10% меньше детей, чем за аналогичный период в прошлом году.





Снижение рождаемости отмечается по всей Сибири, несмотря на увеличение зарегистрированных браков, следует из информации Новосибирскстата.