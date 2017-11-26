Ночь в НГУ: новосибирцам рассказали тайны факультетов

Во время экскурсии новосибирцы смогли посетить многие лаборатории и корпуса факультета

Три сотни новосибирцев пришли на экскурсию в НГУ под покровом темноты — им показали пятку мамонта и подарили на память кости возрастом 50 тысяч лет.







25 ноября в НГУ для всех желающих провели бесплатную вечернюю экскурсию по лабораториям и корпусам университета. По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, мероприятие посетили около 300 человек, которых разделили на 15 групп. В основном пришли школьники и студенты, но изредка в толпе встречались и люди пенсионного возраста.





В основном на экскурсию пришли школьники и студенты





Пятка мамонта (на фото слева, в руках у девушки) оказалась довольно тяжёлой





Начавшись в 18:30, экскурсия продлилась около двух часов. За это время удалось посетить порядка десяти локаций на факультете медицины и психологии, факультете естественных наук, геолого-геофизическом факультете. Представители кафедры археологии и этнографии устроили перформанс посреди коридора — сначала показали древние каменные орудия, а потом с их помощью разделали свиную рульку.





Разделка свиной рульки древним каменным орудием вызвала немалый интерес





Многие экспонаты лабораторий можно было рассмотреть так близко, как это возможно





Большой ажиотаж вызвала часть экскурсии, связанная с посещением факультета естественных наук.





Студенты кафедры физиологии продемонстрировали подопытных крыс и лягушек, на кафедре цитологии и генетики собравшимся показали крупную круглую кость и предложили угадать, кому она принадлежит. Оказалось, это пятка мамонта, жившего около 50 тысяч лет назад. Молодому человеку, который отгадал, что кость именно мамонта, достался на память фрагмент его бивня.





Участники экскурсии могли поучаствовать в научных опытах





На медицинском факультете можно было узнать, как устроен человек





На медицинском факультете рассказали лекцию о том, как работает организм человека





«Также вы можете видеть здесь кости медведя. Один медведь жил пять тысяч лет назад, другой в наши дни. Кости современного медведя гораздо тяжелее, из старых останков многое уже вымылось», — пояснила в ходе экскурсии представитель кафедры цитологии и генетики.





Многие участники экскурсии с удовольствием рассматривали под увеличением различные материи





Ночь в НГУ традиционно проходит в конце ноября





Ночь в НГУ проходит уже не первый год. Традиционно ее предваряют Дни научного кино, которые Новосибирский госуниверситет проводит совместно с фестивалем актуального научного кино.





Обломки костей животных, живших в давние времена



