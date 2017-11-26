Новосибирская танцовщица выбыла из шоу на ТНТ после номера о чистой любви

Танец сибирячки был посвящен чистой любви

Новосибирская танцовщица Юлианна Кобцева выбыла из шоу «Танцы» на телеканале ТНТ.







Новый выпуск проекта вышел в эфир вечером 25 ноября. В программе Юлианна в паре с Александром Крупельницким представила танец, темой которого стала чистая любовь.







«Эта тема любви, эта тема поддержки. Я просто понимаю, что у меня этого никогда не было. У меня были отношения, но во всех отношениях я была одна. Я всегда столько вкладываю в карьеру, творчество. Я вот, как танк, всегда шла вперед и я никогда не ждала поддержки от мужчины. И вот сейчас, здесь на проекте, я не потому, что в меня верил мой бойфренд — нет, потому, что я в себя верила», — рассказала танцовщица перед выступлением.







В финале передачи наставница Юлианны, хореограф Татьяна Денисова, выбирала между ней и Джастином Уэйдом Лайоном.







Юлинна ждет решения наставницы





«Юлианна, ты наконец-то станцевала что-то тонкое, что-то чувственное. И я очень надеюсь, что зритель проникся твоим танцем, потому, что я прониклась», — прокомментировала наставница выступление своей подопечной.







Несмотря на лестную оценку, выбор Татьяны Денисовой пал на Джастина Уэйда Лайона. Юлианна Кобцева покинула шоу.







В схожую ситуацию новосибирская танцовщица попала неделю назад, 18 ноября. В 16 выпуске 4 сезона «Танцев» Юлианна оказалась в числе кандидатов на выбывание, но смогла удержаться в проекте.







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