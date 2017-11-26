Футбол: «Сибирь» проиграла «Кубани»

Счет встречи — 1:0 в пользу «Кубани»
Счет встречи — 1:0 в пользу «Кубани»

Вчера в рамках 25-го тура ФОНБЕТ-Первенства России новосибирские футболисты на выезде встретились с командой «Кубань» (Краснодар).


Решающий мяч на второй минуте встречи с 11-метровой отметки забил полузащитник «Кубани» Алексей Гай. Счет матча составил 1:0 в пользу краснодарцев.


«"Сибирь" завершила осеннюю часть сезона-2017/2018 на 7-м месте, набрав 39 очков в 25 матчах», — сообщает пресс-служба ФК «Сибирь».


Напомним, 18 ноября новосибирские футболисты обыграли соперников из «Ротор-Волгоград». Счет встречи составил 1:0 в пользу «Сибири». 


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