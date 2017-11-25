Пятнадцать домов в Октябрьском районе остались без тепла

Сразу пятнадцать домов в Октябрьском районе остались сегодня вечером без тепла. Аварию устранят только утром.







По данным муниципального портала «Мой Новосибирск», отключение произошло в 19:30. В зоне аварии оказались здания на улице Панфиловцев. В качестве официальной причины муниципалитет указывает «Дефект на т/тр.абонента ул.1-й пер.Панфиловцев 22».









По имеющейся информации, подачу тепла восстановят не ранее 8:00.







Напомним, 21 ноября из-за дефекта на теплотрассе без горячей воды и отопления остались дома в центре Новосибирска.







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